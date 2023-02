Savona, tamponamento tra auto in via Nizza: viabilità in tilt (FOTO)

Tamponamento tra due automobili in via Nizza a Savona. L'allarme è stato lanciato nella mattinata odierna e la macchina del pronto intervento si è subito attivata. Il sinistro ha coinvolto, secondo quanto riferito, una Fiat Punto e un'Audi.

La centrale operativa del 112 ha mobilitato i vigili del fuoco, i sanitari e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Per consentire le operazioni di soccorso la viabilità ha subito disagi con code in ambedue le direzioni.

Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.