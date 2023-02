Diocesi Savona-Noli, domenica la raccolta fondi per il Centro aiuto alla vita

In concomitanza con la 45esima Giornata Nazionale per la Vita domenica 5 febbraio durante le messe nelle parrocchie della diocesi si terrà una raccolta di offerte da destinare al Centro Aiuto alla Vita, associazione nata nel 1994 con lo scopo di prevenire l'aborto volontario e aiutare le mamme in situazioni di disagio sociale o personale.

Il centro dispone di una sede in via santa Maria Giuseppa Rossello 3 a Savona per sostenere le donne che fanno richiesta dei suoi servizi e che si compone di due stanze per l’accoglienza, la segreteria e un’area bimbi. L'uso di tali spazi serve a creare momenti di incontro e ascolto dei problemi delle mamme a livello sia psicologico e morale sia pratico ed economico.