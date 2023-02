Asl 2, inaugurato il primo ambulatorio infermieristico di prossimità ad Altare: "Ne seguiranno altri in ogni distretto sanitario"

Un modello organizzativo in grado di garantire risposte appropriate ai bisogni di assistenza infermieristica della popolazione e rappresenta un punto strategico del sistema delle cure operando in stretta connessione con i medici di medicina generale e la rete dei servizi.

Nel pomeriggio odierno è stato inaugurato il primo ambulatorio infermieristico di prossimità ad Altare, in via Cesio presso la sede dell'Avis locale. Al taglio del nastro ha presenziato l'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola.

I cittadini potranno recarsi negli ambulatori di prossimità per effettuare rilevazione di parametri, medicazioni, terapia iniettiva, fasciature e bendaggi, gestione di enterostomie e per ricevere eventuali altre prestazioni che, sulla base dei bisogni rilevati durante l’attività risultino necessarie. Potranno anche avere informazioni utili sui percorsi sanitari offerti da Asl 2.

"Questo servizio è stato pensato per assicurare ai cittadini la disponibilità di prestazioni sanitarie erogabili in loco, al fine di ridurre, per quanto possibile, il ricorso a spostamenti fuori comune", spiegano dall'Asl.

"Si tratta di un servizio molto importante per la nostra comunità che prenderà avvio nel più breve tempo possibile", aggiungono dall'amministrazione comunale di Altare.

L'ambulatorio sarà inizialmente attivo il primo e il terzo venerdì del mese dalle 13.30-16.30. Si potrà accedere telefonando al numero 019.500 9441 dalle 12.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì o recandosi direttamente nelle sede di via Cesio 78 negli orari di apertura.

"L’assistenza infermieristica territoriale intende integrarsi con l’assistenza specialistica, con l’assistenza ospedaliera, con i medici di medicina generale, con i servizi sociali per assicurare la presa in carico, la continuità di cura, l’integrazione socio-sanitaria, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie - proseguono dall'Asl 2 - Abbiamo previsto nei prossimi mesi l’apertura di ambulatori infermieristici di prossimità in ogni distretto privilegiando le zone particolarmente decentrate e distanti dalla rete dei servizi, grazie alla collaborazione e alla sinergia con i vari vomuni interessati".

A quello di Altare seguirà l’apertura di altri ambulatori nel distretto Bormide (Mallare, Piana Crixia, Giusvalla, Bardineto, Bormida); nel distretto Savonese (Pontinvrea; Stella, Urbe); nel distretto Albenganese (Andora, Arnasco, Cisano sul Neva, Garlenda), nel distretto Finalese(Toirano, Noli, Calice Ligure, Tovo).