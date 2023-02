Cairo, Fasolato (Comitato Sanitario): "Mai detto che l'ospedale è chiuso, solo che non abbiamo i servizi pre pandemia" (VIDEO)

"Il territorio senz'altro ha bisogno dei servizi che hanno portato. Ovviamente però, non è tutto quello che avevamo in passato. Ci hanno dato quello che in questo momento ritengono di poter dare".

Questo il commento di Giuliano Fasolato, presidente del Comitato Sanitario Locale Val Bormida, a margine della visita dell'assessore regionale alla Sanità Angelo Gratarola presso l'ospedale "San Giuseppe" di Cairo Montenotte. L'occasione è stata propizia per la presentazione ufficiale della Riabilitazione Extraospedaliera Residenziale (R.E.R.) e del Laboratorio di Attività riabilitative neurosensoriali "Nirvana".

"Penso sia giusto ribadire una cosa importante: questo è territorio, non ospedale. Non abbiamo mai detto che il nosocomio è chiuso, però riteniamo giusto sottolineare che non abbiamo i servizi che avevamo prima della pandemia. Su questo aspetto concentreremo i nostri sforzi", conclude Fasolato.

La battaglia del Comitato Sanitario è oramai chiara: avere un ospedale efficiente in grado di rispondere alle esigenze del territorio.