Giornata dei calzini spaiati 2023, gli alunni dell'I.C. Pietra Ligure insieme al capitano della nazionale di calcio non vedenti: "Esperienza indimenticabile" (FOTO)

Nei giorni 2 e 3 febbraio 2023 alcune classi della scuola secondaria di primo grado Nicolò Martini e Camillo Sbarbaro hanno incontrato il capitano della squadra nazionale italiana di calcio non vedenti, Sebastiano Gravina, ambasciatore della bandiera Lilla per il Comune di Pietra Ligure.

"Sebastiano, supportato dal suo prezioso assistente Simone Graziano, ci ha insegnato le regole e alcuni trucchi per riuscire a giocare a calcio con la palla sonora - il commento degli alunni - La classe si è divisa a coppie, abbiamo giocato alternandoci: uno dei due indossava una mascherina, per non vedere, e l’altro doveva guidarlo nel gioco; ci siamo cimentati in assist, tiri in porta, abbiamo anche provato a marcare Sebastiano: è stato bello, ci siamo divertiti, abbiamo sperimentato la fiducia necessaria per lasciarci guidare in tutte le azioni di gioco".

"Sebastiano ci ha detto che magari alle volte potrebbe non essere facile quando in classe c’è una persona diversamente abile, ma non dobbiamo mai dimenticare che prima di tutto è una persona, senza soffermarci sulla sua disabilità - hanno aggiunto i giovani studenti - Ci impegneremo per non dimenticarlo mai, perché proprio come i calzini spaiati siamo tutti diversi e insieme siamo una meraviglia di colori".

"Grazie alla nostra Dirigente, ai professori di scienze e motorie e sportive Giotti e Grassadonio e soprattutto a Sebastiano e Simone che ci hanno regalato una bellissima esperienza!" hanno infine concluso dalle classi dell'istituto comprensivo pietrese.