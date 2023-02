Comunali Sassello, il sindaco Buschiazzo non si ricandiderà: "Passo la mano, il mio l'ho fatto"

"Penso di non ricandidarmi, dieci anni sono un arco di tempo sufficiente e in qualche modo sono dell'idea di passare la mano".

Il sindaco di Sassello Daniele Buschiazzo, non sarà della corsa alle prossime elezioni comunali che si terranno tra maggio e giugno, almeno non correrà in prima persona per la poltrona di primo cittadino.

Si chiuderà quindi dopo 10 anni la sua avventura "a capo" del comune della Valle dell'Erro tra le lotte per il paese dell'entroterra, le ordinanze restrittive durante la pandemia, la peste suina e molto altro. Sempre in prima linea.

"Questo non vuol dire però che non sarò in una lista, come le persone ci hanno messo la faccia per me io sono disponibile per loro, non la faccio una questione di vita o di morte, sotto questo aspetto che sia in lista o meno in coscienza il mio l'ho fatto, se è una presenza utile bene se non è così, mi ritiro a vita privata in buon ordine e continuerò ad occuparmi del parco del Beigua".

Viene naturale pensare che quindi potrebbe correre alle comunali come candidato sindaco un esponente della sua giunta, dal vicesindaco Lia Zunino passando per l'assessore Roberto Laiolo.

"Ne stiamo discutendo e abbiamo iniziato a valutare la situazione, non c'è ancora una candidatura esplicita e non è per ora il momento di fare nomi, siamo all'inizio di un nuovo percorso - ha continuato Buschiazzo - Mi ci metto con spirito di servizio ma ripeto non l'ho l'ambizione di controllare anche dopo, anzi. La mia presenza deve essere più soft possibile".

Altri nomi in corsa alle comunali per ora non ce ne sono, ma per il paese il primo spiffero porta all'ex sindaco di Stella Marina Lombardi, così come c'è chi pensa che visto il suo annunciato ritorno in politica possa essere della partita Franco Orsi fresco assolto per il caso "spese pazze in Regione". Per ora non sembra intenzionato a ricandidarsi, l'ex avversario di Buschiazzo nel 2018, attuale capogruppo di minoranza Maurizio Bastonero.