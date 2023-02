​Alassio Carnival Food Art Festival: appuntamento dal 17 al 19 febbraio

In piazza Partigiani, in un colorato e dinamico villaggio, dal 17 al 19 febbraio l'Associazione Italiana Cuochi d’Autore, con il patrocinio dell'Assessorato al Turismo e di quello al Commercio del Comune di Alassio, in occasione del Carnevale, porterà avanti la propria campagna di tutela, sviluppo e sensibilizzazione dei valori della cultura gastronomica italiana.

Lo farà con una tre giorni di operatori selezionati e rappresentanti della qualità del territorio locale e delle diverse regioni italiane. All’interno del “villaggio” si potranno gustare i classici del cibo da strada come la grigliata di carne, la patata twister e i dolci tipici di carnevale come dessert. Ma anche il meglio del cibo da strada italiano: il maialino sardo, il thai food, le pannocchie alla brace, le olive ascolane e tanto altro. Il tutto preparato e cucinato al momento da “chef”, selezionati dagli organizzatori, che parteciperanno con i loro caratteristici stand e con materie prime di comprovata provenienza. Birra artigianale italiana e belga per accompagnare le diverse proposte gastronomiche.

Ma la tre giorni prevede anche una serie di proposte di intrattenimento. Venerdì 17 febbraio sarà la musica in filo diffusione a invadere l'intero villaggio.

Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio a partire dalle ore 16.00 sarà davvero Carnevale: “Alassio in Carnival”, porta in piazza giochi ed animazioni a tema per i bambini con un goloso e simpatico gadget in regalo a tutti i bambini partecipanti che assisteranno allo spettacolo del Conte Magò e di Zimba pronti a rappresentare la loro antica arte.

"Tra le proposte ricevute negli ultimi tempi - spiegano Angelo Galtieri, Assessore al Turismo del Comune di Alassio e Fabio Macheda , assessore al commercio del Comune di Alassio - abbiamo privilegiato quella, a nostro avviso, più completa e che ha avuto un riscontro più che positivo tra il pubblico negli ultimi anni. Quella dell'Associazione Italiana Cuochi d’Autore è infatti una soluzione che, nel ribadire i valori della cultura gastronomica locale, nazionale e internazionale, è in grado di coinvolgere i bambini, ma anche gli adulti con una proposta di intrattenimento a 360 gradi."

Tutto il programma dettagliato e aggiornato è pubblicato sulla pagina Facebook dell’Associazione Italiana Cuochi d’Autore (@aicistreetfoodfestival) e naturalmente su quella del Comune di Alassio.