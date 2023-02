9^ Ronde della Val Merula: è subito doppietta per Fabio Andolfi

Hanno preso regolarmente il via, questa mattina dalle ore 07:00 da via dei Mille ad Andora, i 91 equipaggi ammessi alla partenza della 9^ edizione della Ronde della Val Merula, primo rally della nuova stagione rallystica nazionale organizzato dalla locale Asd Sport Infinity.

PS 1 “Madonna della Guardia” – km 11,00

Lo svolgimento della prima prova speciale conferma i pronostici della vigilia. Fabio Andolfi e Manuel Fenoli (Skoda Fabia – Sport Management) la vincono in 7’11”7 precedendo le analoghe vetture di Riccardo Miele – Erika Pont e di Simone Peruccio – Federico Capilli (XRT Scuderia), staccati rispettivamente di 7”6 e 7”8. Quarta e quinta posizione per le Fabia di Marco Cortese - Jessica James (XRT Scuderia) e di Dario Bigazzi – Luciano Campanella, con un ritardo di 11”7 e 13”7 dal vincitore. Decima posizione assoluta e primato tra le vetture a 2 ruote motrici per la Peugeot 208 Rally4 di Antonio Annovi e Tatiana Santini (Meteco Corse). La ps, che ha riscosso i consensi unanimi di tutti gli equipaggi ed ha richiamato un folto pubblico, ha subìto un’interruzione per l’incidente, senza conseguenze fisiche per l’equipaggio, occorso alla Peugeot 208 di Gian Antonio e Gianluca Bianco.

PS 2 “Madonna della Guardia” – km 11,00

La superiorità di Fabio Andolfi e Manuel Fenoli si manifesta anche nella seconda ps: la loro Fabia primeggia in 7’06”9 regolando le consorelle di Riccardo Miele – Erika Pont e di Marco Cortese - Jessica James, rispettivamente a 9”8 e 11”4. Quarta piazza per Loris Ghelfi – Roberto Ruggeri (Skoda Fabia – P.A. Racing) a 16”3 da Andolfi. Dopo questa prova il pilota savonese guida la gara con 17”4 su Miele e 23”1 su Cortese, che sale al terzo posto a seguito del ritiro, per incidente, della Skoda Fabia di Simone Peruccio – Federico Capilli. Ottava posizione per Antonio Annovi, leader tra le vetture a 2 ruote motrici.

Tutte le informazioni sulla 9^ edizione della Ronde della Val Merula sono reperibili sul portale dell'organizzazione all'indirizzo https://www.sportinfinity.it.