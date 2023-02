Terremoto in Turchia, rientrata l'allerta tsunami in Liguria

Allerta tsunami rientrata dopo il terremoto che la scorsa notte ha colpito Turchia e Siria provocando centinaia di morti. Le autorità italiane avevano in un primo tempo diramato un'allerta per le coste della penisola, rientrata poco dopo le 7 del mattino.



IL TERREMOTO IN TURCHIA:

La prima scossa è stata registrata alle 03.17 ora locale (le 02.17 in Italia) nella provincia di Gaziantep, a pochi chilometri dalla Siria. Secondo i dati dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) dopo la prima scossa delle 3.17 ci sono state almeno altre 8 scosse di forte entità, comprese tra una magnitudo di 4,7 e 5,6.



SISMA IN TURCHIA, RIENTRATO ALLARME TSUNAMI PER LE COSTE LIGURI. PROTEZIONE CIVILE IN CONTATTO COSTANTE CON IL DIPARTIMENTO NAZIONALE



È rientrato intorno alle 7 l'allarme tsunami diramato in via cautelativa sulle coste italiane, incluse quelle liguri, in seguito al terremoto di magnitudo 7.9 che poco dopo le due di mattina ha colpito la città di Gaziantep, in Turchia. Non si segnala al momento nessuna criticità in Liguria ma la Protezione civile, rimasta per tutta la notte in costante contatto con il Dipartimento nazionale, continua a seguire l'evolversi della situazione.

Pesante il bilancio provvisorio: si parla al momento di oltre 500 morti e più di 2000 feriti tra Siria e Turchia. Regione Liguria esprime il suo cordoglio per le centinaia di vittime causate dal terremoto e la sua vicinanza al popolo turco e siriano per la tragedia che li ha colpiti.