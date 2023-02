"Agire per un futuro sostenibile": a Savona incontri sulla transizione ecologica

“Laudato sì: agire per un futuro sostenibile” è il titolo del ciclo di incontri sulla transizione ecologica e l’ecologia globale che l’Ufficio Pastorale per i Problemi sociali, il Lavoro, la Giustizia, la Pace e la Salvaguardia del Creato propone a tutti gli interessati. L’iniziativa è maturata insieme agli altri uffici diocesani liguri per i problemi sociali e sarà realizzata in collaborazione con l’emittente TeleRadioPace TV di Chiavari. I seminari avranno luogo il venerdì alle ore 21 al palazzo della Provincia, in via dei Sormano 12, e sono riconosciuti come corsi di formazione professionale continua per giornalisti e insegnanti di religione.