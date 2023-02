"Dal cielo di Savona e provincia", la mostra di Chiara Vallarino nella sede della banca BPER

"Vetrine d’artista" presso la sede della banca BPER ex Carige, in corso Italia a Savona: espone Chiara Vallarino dal 7 febbraio al 5 aprile. L'inaugurazione della mostra dal titolo "Dal cielo di Savona e provincia" si terrà alle ore 10. Curatrice la dottoressa Silvia Bottaro, presidente dell'associazione Aiolfi no profit, Savona e critico d’arte.

Chiara Vallarino, savonese, è una giovane e talentuosa fotografa che ha seguito molti corsi di perfezionamento in tale arte, compresi quelli del Polo della Fotografia del Prof. Giancarlo Pinto a Genova. In questa sua personale espone scatti svolti con la nuova tecnologia dei droni, privilegiando la Provincia di Savona. Questo suo interesse per il Bello, la Natura locale mette in risalto, anche la sua preparazione universitaria, la sua sensibilità per la Cultura nelle proprie varie declinazioni. Il suo sguardo ci porta all’idea di conoscere meglio il paesaggio per tutelarlo in modo migliore, prendendone coscienza dall’alto: il titolo di questa mostra personale Dal cielo di Savona e provincia va letto in tal senso.

Fotografie che abbracciando Savona e la sua Provincia con lo sguardo introspettivo che indaga tra gli alberi, le rocce, le onde del mare fanno apparire Chiara Vallarino un testimone moderno, documentato del suo tempo. Sono immagini che, a ben osservare, parlano a chi le esamina e considera e portano a riflettere su come salvare ciò che ci circonda: un valore assoluto da difendere e custodire per il futuro.

"Ringraziamo la banca BPER per la fiducia a noi accordata, nonché agi artisti associati", commentano dall'associazione Aiolfi.