Progetto Ceramica a Savona, quando scuola e musei s’incontrano (FOTO)

Un’iniziativa che si fonda su un progetto di alternanza scuola-lavoro centrato sul “pensiero analogico”, fortemente voluto dal dirigente scolastico, Alessandro Gozzi, che ha trovato immediatamente pronto il vertice del museo.

Lo scopo del progetto, che ha previsto tre incontri per ogni classe, ciascuno della durata di un’intera mattinata, è stato quello di dare la possibilità alle neoformate classi prime di lavorare in squadra ma fuori dal contesto strutturato dell’istituto. Non solo: ha dato l’occasione ai giovani studenti di realizzare manufatti in ceramica stimolando la creatività dei ragazzi, nativi digitali, spesso non abituati al metodo analogico.

“Il progetto - ha dichiarato Alessandro Gozzi - centra diversi obiettivi: creare un rapporto con la storia dell’artigianato e dell’arte del nostro territorio, bilanciare “pensiero digitale” e “pensiero analogico”, stimolare relazioni positive tra gli studenti attraverso attività fuori dall’ambiente classe”. I musei hanno un’importante funzione educativa che non conosce limiti di età e pubblici, così come afferma la nuova definizione ICOM (International Council of Museum). Da anni il Servizio educativo del Museo della Ceramica si muove in questa direzione, non solo per far conoscere alle persone le collezioni museali, ma anche per permettere al museo di essere un luogo vivo e partecipato dalla comunità. Le diverse proposte offerte avvicinano le persone al mondo dell’arte e ai linguaggi visivi, promuovendo una continua costruzione della propria identità. Ecco perché questo progetto si inserisce pienamente nelle proposte che il Museo della Ceramica di Savona educative offre alle scuole.

“L’idea che siano state coinvolte tutte le classi prime dell’Istituto Ferraris-Pancaldo è un grande traguardo – afferma Alessio Cotena, responsabile del Servizio educativo museale - e dimostra come progetti di sinergia tra scuola e museo passano generare percorsi educativi innovativi e radicati nei percorsi curricolari. Realizzare laboratori di avviamento alla conoscenza della ceramica, attraverso la sperimentazione, è fondamentale per permettere ai ragazzi di conoscere la storia del loro territorio non come qualcosa di lontano, ma piuttosto come un linguaggio vivo attraverso il quale potersi esprimere, raccontare e, per alcuni di loro, a seconda dell’indirizzo scelto, trovare stimoli per lavori futuri.”