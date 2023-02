Ostetricia Asl2, i papà potranno tornare a far visita alle neo mamme in ospedale

Nulla osta all’estensione dell’orario di visita, dalle ore 10 alle ore 22 per tutti i giorni della settimana, alle neo mamme ricoverate nel reparto di Ostetricia della ASL2 da parte dei papà, familiari o persone di fiducia.

"Si tratta di una decisione importante, dopo le necessarie restrizioni dovute alla pandemia, che ha una forte valenza sia dal punto di vista umano che assistenziale e che consente alle nostre pazienti di vivere al meglio un momento così delicato e significativo coinvolgendo i papà e coloro che fanno parte della vita familiare" dicono dall'Asl2 savonese.

Le modalità di accesso e permanenza sono le seguenti:

• Accesso previo appuntamento, garantendo la presenza di una sola persona per stanza nella singola giornata

• Assenza di condizioni che determinano misure di isolamento (autocertificazione)

• Esecuzione in reparto, al primo accesso, di un tampone antigenico rapido

• Rispetto dei protocolli previsti (dispositivi di protezione e misure igienico sanitarie)

• Evitare di allontanarsi dalla stanza di degenza Con le stesse modalità, per la notte seguente all’intervento cesareo, viene inoltre consentito se richiesto dalla donna l’ingresso di una persona di fiducia. Ricordiamo che dal 1 gennaio è stato abrogato l’obbligo per i visitatori della certificazione verde Covid19. Resta vietato l’accesso per i visitatori minorenni.