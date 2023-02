Rapine ai danni di anziani, arrestati due minori non accompagnati

La Polizia di Stato di Genova, coordinata dalla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ha arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, due minori stranieri non accompagnati, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di una rapina avvenuta in zona Foce alcuni giorni prima dello scorso Natale.