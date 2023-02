Sampdoria, nella notte di Monza serve una scintilla che riaccenda il motore blucerchiato. Stankovic: “Un episodio positivo potrà sbloccare tutto l'ambiente”

Alla ricerca del gol perduto, ma soprattutto di punti che servono come ossigeno per poter ancora sperare in quel traguardo chiamato salvezza.

La tormentata stagione della Sampdoria vivrà un altro delicato capitolo questa sera con la trasferta di Monza (fischio d'inizio ore 20:45, dirige Chiffi di Padova), dove Audero e compagni troveranno di fronte una delle formazioni più in salute del campionato, capace, nell'ultimo turno, di espugnare addirittura l'Allianz Stadium della Juventus.

Nove le lunghezze che separano ancora la formazione di Stankovic dalla zona salvezza, uno svantaggio da provare a ridurre già con la sfida in terra brianzola: "Il Monza sta attraversando un ottimo momento – sottolinea il tecnico serbo a poche ore dal match - grazie a una società sana e a un allenatore giovane che si fa valere e volere bene. Da parte nostra ho visto i ragazzi sul pezzo durante la settimana, anche Cuisance, Ilkhan e Gunter si sono inseriti con l'atteggiamento giusto, dimostrando voglia e grande spirito di sacrificio”.

La vittoria dello scorso 4 gennaio a Reggio Emilia contro il Sassuolo sembra un lontano ricordo, specie guardando i numeri che hanno caratterizzato le successive cinque sconfitte, in cui la squadra non è mai riuscita a trovare la via del gol: “E' un momento difficile e lo sappiamo – aggiunge Stankovic – ma sono convinto che un episodio positivo possa sbloccare tutta la squadra, ambiente compreso. I tifosi sono sempre al nostro fianco, è il momento di ripagare la loro fiducia”.

Saranno infatti più di 2000 i supporter blucerchiati che riempiranno il settore ospiti dell'U-Power Stadium, esaurito già da sabato: a tal proposito, la società ha diramato una nota stampa sconsigliando di recarsi allo stadio se non regolarmente muniti di biglietto.

Pochi dubbi a livello di formazione: rispetto al ko di Bergamo con l'Atalanta, potrebbe trovare spazio dal primo minuto Gunter, sbarcato in settimana a Corte Lambruschini; da monitorare le condizioni di Djuricic, con Cuisance in rampa di lancio e pronto a scendere in campo dall'inizio.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marì, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, C. Augusto; Ciurria; Caprari, Mota Carvalho

Allenatore: Raffaele Palladino

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Amione, Gunter, Nuytinck; Leris, Rincon, Winks, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Lammers.

Allenatore: Dejan Stankovic