A maggio le elezioni provinciali dell'Enpa, l'appello: "Salviamo il gattile 'AmicoGatto' delle Albissole"

Difesa delle colonie feline, rinnovo delle convenzioni comunali per il ricovero di cani e gatti liberi, feriti e malati, nonché la ripresa delle lotte contro caccia, pesca, allevamenti e maltrattamenti.

I volontari lanciano un appello urgente agli animalisti savonesi: "Nel prossimo mese di maggio si svolgeranno le elezioni provinciali dell’Enpa, l'ente nazionale protezione animali".

L'istanza verte principalmente sul gattile "AmicoGatto" delle Albissole: "L'attuale presidentessa Enpa vuole chiudere la struttura. Noi non vogliamo che venga assegnato a nuove e inaffidabili associazioni. Deve essere salvato con la riammissione delle volontarie allontanate. Questo patrimonio dell'associazione faticosamente acquisito in decine di anni e dedicato agli animali bisognosi non può venire svenduto".

"L'iscrizione può avvenire entro il 12 febbraio, versando la quota sociale 2023 di 25 euro. Le indicazioni al seguente link (CLICCA QUI)", concludono i volontari.