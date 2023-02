Attraversamenti pedonali pericolosi ad Albisola, il M5S: "Pedoni è come se scommettessero sulla loro vita"

"Le strade di Albisola Superiore sono sempre di più rischiose, in particolare per i pedoni i quali, quando si accingono ad attraversare le strisce pedonali, è come se scommettessero sulla loro vita".

A dirlo è la capogruppo del M5S di Albisola Superiore Stefania Scarone che ha ricordato la problematica inerente al traffico in corso Mazzini con i camion in uscita dal casello autostradale e gli investimenti che negli ultimi anni sono diventati sempre più frequenti, uno dei quali ha portato al decesso di un'anziana.

"Bisogna finalmente rendersi conto che l’autista di un Tir, fermo a pochi centimetri dalle strisce, spesso poco evidenti o scarsamente segnalate, tecnicamente non ha una visuale del pedone che si accinge ad attraversarle. Fino a quando questa amministrazione continuerà a colpevolizzare i cittadini considerandoli poco attenti e indisciplinati? Non vorremmo che questo atteggiamento diventasse una scusante per non prendere i provvedimenti necessari per risolvere questo annoso problema - prosegue l'esponente del M5S albisolese - Quanti morti e feriti ci dobbiamo ancora aspettare sulle nostre strade cittadine, prima che ci sia un minimo di responsabilità da parte dell’ amministrazione Garbarini, cercando almeno soluzioni che possano risolvere il rischio contingente di chi attraversa corso Mazzini?".

"Le soluzioni per mettere in sicurezza il centro cittadino di Albisola esistono, ma serve la volontà per realizzarle. Il completamento dell’ Aurelia Bis, il casello autostradale ribaltato per convogliare il traffico direttamente verso il ponte Pertini sono soluzioni che, volendo essere positivi, sono a lunga scadenza. E’ necessario quindi intervenire subito sulla regolamentazione della viabilità, in primo luogo riducendo drasticamente l’uscita dei Tir dal casello autostradale e conseguentemente imporre il limite dei 30 all’ora per corso Mazzini come strada urbana - prosegue la consigliere Scarone - I passaggi pedonali potranno così essere rialzati o con segnalazioni luminose, dando più sicurezza al cittadino che attraversa la strada. Non vorremmo continuare a piangere altri morti e feriti a causa del traffico pesante sul nostro centro cittadino e che questa responsabilità gravasse totalmente sulle coscienze di chi si ostina a non prendere provvedimenti".