Domato l'incendio sulle alture di Varazze, l'AIB varazzina: "Il merito va a tutti i volontari"

"È stato tempestivo l’intervento combinato tra Vigili del Fuoco e la Protezione Civile di Varazze nella serata di ieri, dove un residente segnalava un principio di incendio sulle alture di Via Vignetta".

A dirlo è il volontario della protezione civile Fabio Montorro.

"Grazie all’intervento dei vigili del fuoco e della A.I.B. varazzina (Anti incendio boschivo) è stato domato in poche ore nonostante il vento forte sul promontorio, evitando così un grande incendio. Nel mentre i carabinieri grazie alla segnalazione di un testimone hanno prontamente fermato i sospettati - prosegue Montorro, Candidato alla Camera dei Deputati per Italexit per l’Italia e Segretario Regionale - sono volontario in Protezione Civile per passione da tempo e purtroppo dal 2020 al 2022 avevo sospeso le attività per impegni politici. Il merito va a tutti i volontari e alla direzione che con grande professionalità guida un gruppo sano, composto da giovanissimi e da volontari di grande esperienza, dove come casi di ieri sera dimostrano grande volontà e capacità. Per quanto riguarda il principio di incendio sono in corso le indagini, ho avuto notizia che hanno preso gli autori del fatto, ma nulla di più".