Il progetto di eMobility di ZF: i vantaggi per la flotta commerciale

Lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie digitali assicurano una migliore gestione della flotta aziendale. Proprio come dimostra il progetto di eMobility della multinazionale tedesca ZF, colosso nel settore dell’automotive. ZF offre, infatti, strutture elettriche e digitali per veicoli commerciali, capaci di garantire un elevato aumento di produttività e una migliore assistenza al cliente in tempo reale. Le aziende non potranno più fare a meno di questi vantaggi, se vorranno rimanere competitive sul mercato.

La tecnologia di eMobility di ZF offre soluzioni digitali, capaci di garantire maggiori efficacia ed efficienza nella gestione delle flotte dei veicoli commerciali. Così, diventa vitale per le aziende logistiche, e non solo, affidarsi a tecnologie digitali e di connettività all’avanguardia. Senza il loro utilizzo, le imprese del settore rischierebbero di rimanere indietro e di non essere più competitive su un mercato sempre più attento e orientato alla tecnologia.



L’innovazione offerta da eMobility di ZF risponde proprio a questa esigenza. Offre, infatti, soluzioni per la gestione della flotta commerciale sempre più ottimizzata, con impatti positivi sul business dei propri clienti. È arrivato il momento di scoprire insieme i vantaggi di una gestione digitale della flotta aziendale e le soluzioni offerte da ZF.

I vantaggi del digitale, ottimizzare la produttività della flotta

La gestione della flotta commerciale ricopre un ruolo strategico per le aziende. Questo ha portato ZF a studiare nuove soluzioni che si basano sui diversi elementi tecnologici e digitali che s’intrecciano tra loro: dall’intelligenza artificiale all’Internet of Things. La tecnologia di eMobility di ZF è in grado, infatti, di offrire soluzioni di connettività e di gestione sempre più innovative, in un mercato in costante evoluzione.

Le soluzioni di eMobility, offerte da ZF, forniscono vantaggi che perfezionano la gestione della flotta dei veicoli commerciali, anche nel settore italiano del noleggio furgoni, come ad esempio:

· ottimizzazione dei processi;

· riduzione e automazione dei carichi e dei flussi di lavoro;

· benefici a livello ecologico grazie alla riduzione dei costi per il carburante;

· incremento della produttività;

· miglioramento dell’assistenza clienti, che avviene anche in tempo reale;

· monitoraggio da remoto della temperatura del carico;

· consegne puntuali;

· aumento dei tempi di attività dei veicoli.

I vantaggi offerti dalle soluzioni di gestione di ZF permettono ai propri clienti di migliorare l’efficienza complessiva della flotta. Tutto questo è possibile grazie all’analisi approfondita dei dati relativi al comportamento di rifornimento e di guida dei conducenti. Ciò permette un impatto positivo sull’ambiente grazie alla riduzione dei tempi di fermo e del consumo di carburante mediante l’osservazione della pressione degli pneumatici. È evidente come tutto questo conduca a una maggiore sicurezza per tutti gli attori coinvolti, dal conducente agli altri utenti della strada.

Le soluzioni di eMobility di ZF, garanzia di efficienza

ZF ha vissuto un vero salto di qualità. È passata da fornitore a creatore di veicoli elettrici. Nello specifico l’azienda si è specializzata nello sviluppo di powertrain elettrici, ovvero di propulsori elettrici per le auto green. Inoltre, si sta orientando verso la progettazione di veicoli sempre più software defined, ovvero progettati intorno all'architettura digitale prima ancora che a quella fisica. Ciò permette a ZF di offrire piattaforme intere, che combinano la parte elettronica e i powertrain completi. Inoltre, l’impegno di ZF per una mobilità futura completamente elettrificata diventa evidente nelle tecnologie eMobility. Non ci resta che scoprire insieme le innovazioni di ZF nel campo dei veicoli commerciali.

Le tecnologie software defined

Per quanto riguarda il lato software, il primo elemento da analizzare è il nuovo computer di bordo SCALAR EVO Touch, che coniuga la tecnologia “Internet of Things” e la connettività. Si collega così a molteplici fonti, da cui raccoglie informazioni che elabora, al fine di migliorare la produttività e la sicurezza della flotta. È un computer di bordo potente, efficiente e intuitivo, in cui la connettività gioca il ruolo decisivo.

La seconda tecnologia è l’App mobile TX-FLEX, che ha l’obiettivo di aumentare la produttività della flotta, anche al di fuori del veicolo. Il TX-FLEX abbinata a un dispositivo di bordo, che può essere con o senza interfaccia, permette all’autista di completare importanti attività, che renderanno il viaggio più fluido e produttivo. Si pensi alla scansione di codici a barre, alle firme digitali e alla visuale completa dei tempi di guida e di riposo. Con questa App, ottenere queste informazioni sarà un gioco da ragazzi. Sarà difficile per gli autisti farne a meno dato gli importanti benefici sulla produttività. All’interno dell’App mobile TX-FLEX è presente e-CMR, ovvero le lettere di vettura elettroniche. e-CMR permette di risparmiare, non solo in termini economici ma anche di tempo, su ogni ordine di trasporto grazie all’uso di una “semplice” firma digitale. Gli autisti e i clienti possono aggiungere in tutta sicurezza le firme digitali ai documenti elettronici, diminuendo anche il margine di errore.

Le tecnologie eMobility

Una delle più importanti tecnologie di eMobility verso mezzi green si basa su CeTrax 2, ovvero un sistema di trasmissione elettronica integrato e modulare per veicoli commerciali pesanti. È possibile offrire sia trasmissioni convenzionali che elettriche sulla stessa piattaforma del veicolo, grazie all’integrazione dei componenti in un’unità singola e compatta. Infine, un passo importante di ZF verso la trasformazione elettrica dei veicoli commerciali è eWorX. Si tratta del sistema di presa di forza (Pto) per veicoli commerciali elettrificati per la guida delle attrezzature di lavoro a bordo. È infatti di un sistema completamente integrato, ecologico e poco rumoroso.

Connettere e automatizzare la flotta con i dispositivi e le tecnologie digitali garantisce numerosi vantaggi. Queste nuove tecnologie firmate ZF garantiranno una sempre maggiore efficienza e permetteranno alle aziende di rimanere al passo per una gestione ottimizzata della flotta dei veicoli commerciali, anche quando saranno elettrici, in futuro non troppo lontano.