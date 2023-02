Corsi di formazione gratuiti per Oss e Osss, Arboscello (Pd): "Ok della giunta Toti che annuncia un bando entro fine febbraio"

“Accogliamo positivamente da parte della giunta l’apertura alla nostra proposta, richiesta attraverso un ordine del giorno di cui sono primo firmatario, di indire dei corsi di formazione gratuita per Oss e Osss, vista la crescente necessità e la difficoltà, per molti, di accedere ai corsi a pagamento per motivi economici”, così il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello, dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sui corsi di formazione gratuiti per Oss e Osss.

"Ci fa inoltre piacere apprendere - prosegue Arboscello - che il bando sarà indetto entro febbraio, un tempo ragionevole, e che nel caso in cui le richieste fossero maggiori rispetto al finanziamento, si procederà a un incremento dei fondi e a un'implementazione dei posti. In questo modo la maggior parte dei richiedenti avrà la possibilità di accedere in modo completamente gratuito, senza contributi aggiuntivi, al corso.

“Saranno corsi da mille ore anziché milleduecento, cosa che agevolerà la fruizione e saranno seguiti da formatori non necessariamente dipendenti Asl facilitando lo svolgimento. Le premesse per un buon lavoro ci sono, grazie anche alle numerose sollecitazioni fatte attraverso diversi ordini del giorno, in ogni caso vigileremo che tutto venga fatto nei tempi annunciati e dia spazio a più persone possibili di formarsi”, conclude il consigliere Dem.