Punto nascite Savona, Orsi e Giaccardi: "Gli attacchi del sindaco Russo indeboliscono la nostra posizione, serve fare fronte comune"

"In questo momento nel quale la città di Savona ed il suo ospedale sono più deboli a causa della perdita del direttore generale di Asl 2 e dell’imminente commissariamento dell’azienda, appaiono controproducenti, se non autolesionistiche, le dichiarazioni del sindaco di Savona Russo e alcuni suoi consiglieri che anziché raccomandare alla Regione ed ai suoi esponenti il massimo impegno per l’ottenimento della deroga che consentirebbe il mantenimento del punto nascite a Savona, attaccano chi ci dovrebbe tutelare nelle prossime importanti fasi, così indebolendo ulteriormente la nostra posizione".

Questa la nota diramata dai consiglieri comunali Fabio Orsi e Daniela Giaccardi, lista PensieroLibero.zero.

"Alla luce di quanto emerso in sede di terza Commissione nella seduta di ieri, di quanto dichiarato dall'uscente direttore generale e delle rassicurazioni fornite, una volta rivendicate le prerogative del nostro territorio sarebbe necessario fare fronte comune fra tutti gli enti coinvolti e non mettersi nell’angolo", concludono.