Fior d'Albenga - CIP & VIP 2023. Il tema: "Un viaggio tra le pagine di un libro"

“Un viaggio tra le pagine di un libro” questo il tema della 20° edizione di "Fior d'Albenga - CIP & VIP 2023" in programma dall’8 aprile al 1 maggio.

“Siamo pronti, come Associazione Fiord’Albenga, a collaborare con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione di questa ventesima edizione di una manifestazione particolarmente importante per la valorizzazione delle essenze florovivaistiche dell’agricoltura albenganese. Determinante anche quest’anno, così come nelle edizioni precedenti, sarà il contributo delle organizzazioni sindacali di categoria del settore agricolo e dei loro associati che, come sempre, si adopereranno per il buon esito degli allestimenti esibendo il meglio della loro produzione” afferma Giuseppe Rossi Presidente dell’Associazione Fior d’Albenga:.

“Anche quest’anno siamo certi che Fior d’Albenga stupirà grandi e piccini lasciando turisti, visitatori e naturalmente i nostri concittadini letteralmente a bocca aperta. Il tema scelto, “Un viaggio tra le pagine di un libro”, lascia grandi margini alle diverse realtà che vorranno partecipare e allestire la loro aiuola. Gli eventi collaterali, inoltre, popoleranno per quasi un mese il nostro centro storico di fiori, aromi e colori che raccontano il territorio ingauno in ogni loro declinazione” ha continuato l’assessore agli eventi Marta Gaia.

“L’Associazione “Fior d’Albenga” realizzerà le due aiuole del Comune in Piazza San Michele che “racconteranno” il viaggio nel libro “Il piccolo Principe” spiega il vicesindaco Alberto Passino.

Altre 14 aree saranno assegnate, attraverso la procedura prevista dall’avviso pubblicato sul sito istituzionale ( vedi link: www.comune.albenga.sv.it/servizi/bandi/bandi_fase02.aspx ), alle varie realtà che vorranno partecipare. Fior d’Albenga ha già dato, nelle edizioni passate, una grande visibilità ad Albenga e a tutto il comprensorio con una grandissima partecipazione di pubblico e con una forte ricaduta promozionale per tutto il comprensorio e per le aziende sponsor”.

“Era difficile, dopo l’idea dei dinosauri dello scorso anno, pensare di poter equiparare, in termini di stupore e bellezza, l’edizione di Fior d’Albenga del 2022. Il vicesindaco e assessore al turismo Alberto Passino e l’assessore agli eventi Marta Gaia si sono superati regalando a grandi e piccini la magia di un viaggio tra le pagine di libri che trasporteranno visitatori e turisti in un turbinio di emozioni e riflessioni, proprio quelle che si trovano e anzi, che si vivono leggendo. Eventi come Fior d’Albenga, oltre a esaltare due delle vocazioni che caratterizzano la nostra città, cioè la produzione florovivaistica e il Centro Storico di Albenga centro nevralgico di cultura, arte e bellezza, caratterizzano il nostro territorio e sono diventanti, nel corso degli anni, un appuntamento atteso e da non perdere” ha aggiunto il sindaco Riccardo Tomatis.