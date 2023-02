"Il cuore nell'Arte... e l'Arte nel Cuore": mostra ceramica per San Valentino a Savona

In occasione della festa di san Valentino il Complesso Museale della Cattedrale promuove alcune importanti iniziative rivolte in particolare fidanzati e coppie sposate. Dall'11 al 28 febbraio nella Cappella Sistina negli orari d'apertura e su prenotazione sarà visitabile la mostra "Il cuore nell'Arte... e l'Arte nel Cuore", con le opere di tredici artisti emergenti della Scuola Comunale di Ceramica di Albisola Superiore e dell'Associazione Ceramisti Albisola.

Il tema proposto vuole portare al centro la riflessione sulla bellezza e l'energia dell’amore, il sentimento più atavico, radicale e potente per il futuro dei giovani e del pianeta ma oggi troppo spesso incompreso, ignorato e soffocato. La creatività e la sorpresa nelle ceramiche accompagneranno i visitatori in un percorso dal valore aggiunto e in un'elegante "cornice".

Il Museo del Tesoro, che conserva una reliquia (un "brachio") del vescovo e martire, sarà aperto in via straordinaria dall'11 al 14 febbraio dalle 10 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 17:30 (il 13 febbraio solo il pomeriggio). La visita ai patrimoni del Complesso Museale prevede la promozione di "1 biglietto per 2". Per informazioni è possibile telefonare al numero 3270281083, scrivere un'e-mail a visitasistina@diocesisavona.it o consultare il sito web cattedralesavona.it.