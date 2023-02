Primarie Pd, pioggia di voti per Schlein in Liguria, D'Angelo: "Con Elly per un Pd di giustizia, lavoro e pace"

“Il Partito Democratico – spiega - arriva a questo congresso dopo dieci anni come forza di governo, con formulazioni governative molto diverse tra loro, spesso e volentieri governi di larghe intese che non ci hanno lasciato la possibilità di spiegare agli italiani quali sono stati i risultati raggiunti dal Partito Democratico, di riflettere sugli errori fatti, ma anche di valorizzare le proposte che devono e possono nascere. Oggi c'è bisogno di un Partito Democratico che sappia porsi di fronte a un Paese sicuramente diverso rispetto a quindici anni fa, quando è nato il Pd. C'è bisogno di un partito che abbia idee chiare, che abbia idee solide e forti. In questo senso Elly Schlein parla con chiarezza di alcuni temi che non possono non stare a cuore a un partito politico di sinistra e progressista, un partito che sappia mettere al centro il tema delle disuguaglianze, del lavoro, il contrasto al precariato mettendo in luce quelli che sono stati gli errori che ci hanno portati distante dal mondo del lavoro, penso all'abolizione dell'articolo 18, all'adozione del Jobs Act, ma anche sapere coniugare lo sviluppo in modo che sia sostenibile dal punto di vista ambientale, c'è la sfida sulla transizione ecologica, il tema delle energie rinnovabili e dell'economia verde. Ci sono tanti temi che Elly Schlein sta cercando di portare avanti con fermezza per cercare di tornare a essere quel partito che tanti italiani sia in campo in questo Paese, il partito della giustizia, del lavoro e soprattutto della pace. Con poca forza il Pd non è riuscito a fare capire agli italiani che di fronte a un conflitto tremendo con uno Stato invasore e uno Stato aggredito il Pd è il partito che in Italia porta avanti le istanze di diplomazia per raggiungere la pace. Credo che questo sia il partito di cui ha bisogno il Paese, tanti militanti ed elettori anche distanti e disillusi dal centrosinistra in questi anni. Soprattutto è il partito di cui ha bisogno una nuova sinistra per tornare al governo del Paese, oggi per fare opposizione con forza a una destra reazionaria, ma domani per tornare al governo e mettere al centro quelle istanze progressiste di sinistra che in qualche maniera sono il cuore centrale dei nostri valori e della nostra agenda”.