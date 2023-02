Festival Sanremo, 11 milioni di spettatori per lo spot promozionale dedicato alla Liguria

“Lo spot della Liguria, firmato dal grande regista Fausto Brizzi, è già virale. Il nostro Cristoforo Colombo – Maurizio Lastrico che consiglia di mettere sul navigatore la Liguria, convinto a non andare in America dall'attrice genovese Alice Arcuri, è stato visto da 11 milioni di telespettatori”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, commentando il successo della prima serata del Festival di Sanremo 2023: secondo i dati diffusi dalla Rai, il programma è stato seguito da 10 milioni e 757mila persone, pari al 62,4% di share. La pubblicità, un’ironica rivisitazione del viaggio di Cristoforo Colombo, è scandita dal claim promozionale “Fai rotta per la terra di goduria: sul tuo navigator metti Liguria".

“Il Festival di Sanremo è un palcoscenico prezioso ed unico per la Liguria, come dimostrano gli ottimi dati d’ascolto registrati ieri sera: il nostro territorio è entrato nelle case degli italiani e non solo, dato che il Festival è da sempre seguito anche in Europa e in tanti altri Paesi in giro per il mondo – continua il presidente - La presenza al Festival della Regione è un’occasione per migliorare ulteriormente i numeri del turismo, che già nel 2022 aveva registrato presenze da record, facendo conoscere le nostre bellezze e la nostra cultura ad un pubblico dal respiro internazionale. Ora la Liguria è la protagonista assoluta”.