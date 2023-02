Altare, nuovo ambulatorio infermieristico di prossimità: si parte il 17 febbraio

Prenderà il via venerdì 17 febbraio, dalle ore 13.30 alle 16.30, il nuovo ambulatorio infermieristico di prossimità gestito dall'Asl 2. Il servizio è stato collocato presso la locale sede Avis in via Cesio ad Altare.

"In questa prima fase l'apertura sarà quindicinale ma è in valutazione il potenziamento del servizio, anche in funzione della risposta dell'utenza - si legge sulla pagina social del comune valbormidese - Per accedere all'ambulatorio non sarà necessaria prenotazione e i servizi infermieristici saranno gratuiti".

Verranno effettuati tutti gli interventi di competenza infermieristica. I cittadini dei paesi limitrofi potranno usufruire del servizio. Contatti utili: Flavia 335 6198592 e Nadia 331 6671470.