Piaggio, rappresentanza Fim, Fiom, Uilm alla Regione: “Situazione sotto controllo? I lavoratori attendono di essere coinvolti”

“In questi giorni abbiamo appreso dai giornali che ‘l'attenzione della Regione è massima, situazione sotto controllo’ in proposito alle vertenze industriali aperte sul territorio savonese e che per quanto riguarda la vertenza Piaggio potrebbe prendere forma nel breve il terzo bando di vendita dell'azienda da parte del commissario Nicastro dopo l'autorizzazione del MIMIT. I lavoratori ricordano che dalla Regione lo scorso mese di novembre è partita una richiesta di incontro al MIMIT da cui non hanno avuto più riscontro”. Ad affermarlo in una nota la rappresentanza sindacale unitaria Fim, Fiom, Uilm di Piaggio Aerospace e Piaggio Aviation a Villanova d’Albenga

“II fatto che la situazione sia sotto controllo e che possa partire il terzo bando è cosa positiva – prosegue -, ma a questo punto è necessario che i lavoratori siano aggiornati in tempi brevi sulla situazione con una convocazione al tavolo regionale”.

“Le organizzazioni sindacali ribadiscono il loro necessario coinvolgimento nella procedura del terzo bando, auspicando che si possa concludere a breve per il rilancio della azienda”, conclude la rappresentanza sindacale unitaria Fim, Fiom e Uilm.