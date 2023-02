Da giornalista a spettatore: serata all'Ariston per il nostro Roberto Vassallo al Festival di Sanremo 2023 (VIDEO)

Non capita tutti i giorni di poter vivere dal vivo una serata del Festival di Sanremo, soprattutto se il biglietto arriva grazie ad una fortunatissima estrazione tra l'elenco dei giornalisti della sala stampa "Lucio Dalla" del Palafiori. Una sorpresa graditissima che trasforma una normale serata di Festival con i colleghi in un'esclusiva esperienza tra le poltroncine del mitico teatro sanremese.

E così, per la prima volta in assoluto, eccomi a vivere il Festival da una posizione inedita: non più giornalista, bensì spettatore. Entusiasmo alle stelle e alle 20.15 eccomi scalpitante in coda per entrare. La scala che porta alla galleria la percorro praticamente volando, neanche il tempo di rendersene conto ed ecco l'ingresso tra le poltroncine. Mi guardo attorno come un bambino al parco giochi, ma devo affrettarmi perché l'inizio incombe. Pochi secondi dopo essermi seduto arriva l'indicazione in sala: il carrozzone sta per partire, si prega di allacciare le cinture.

Apre la serata Morandi applauditissimo, poco dopo arriva anche Amadeus. Ma è anche la notte di Paola Egonu nel ruolo di co-conduttrice e durante la pausa pubblicitaria che precede il suo arrivo (applauditissimo) Ama e il Gianni nazionale sono già sul palco a ridere e scherzare col pubblico quasi come fossero in piazza con amici anziché in attesa di andare in onda su RaiUno e in tutto il mondo. Beata spensieratezza.

Le canzoni prendono legittimamente il sopravvento e dopo la show dei Maneskin e la standing ovation per Mengoni, mentre lo spettacolo si sposta sul Suzuki stage di piazza Colombo dove è attesa Annalisa, il pubblico in sala ne approfitta per un necessario ristoro al bar. La notte è lunga, le esibizioni dei 28 artisti in gara più gli altri vari interventi mettono a dura prova protagonisti e spettatori, serve allora un caffè (buonissimo) e poi tutto il meglio del repertorio di Gianni Morandi che a notte fonda capisce le difficoltà di platea e galleria regalandogli uno spettacolo tanto inatteso quanto gradito con le sue canzoni migliori. Il tutto fuori onda, una chicca solo per chi strenuamente ha resistito al richiamo del cuscino rimanendo inchiodato sulla propria poltroncina.

Finalmente arriva la classifica, c'è chi approva e chi no, ma nel frattempo è giunta l'ora di chiudere. Termina la diretta, Amadeus, Morandi e la Egonu possono finalmente tirare il fiato. Un saluto tra loro e un saluto a tutti, non resta che lasciare l'Ariston: sono le 02.07, cala il sipario sulla terza serata di Sanremo 2023.