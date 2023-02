Colletta Diocesana: il 19 marzo in tutte le chiese della diocesi Albenga-Imperia

«La CEI annuncia la colletta nazionale che si terrà in tutte le chiese italiane domenica 26 marzo 2023 (V di Quaresima). È importante che non si tratti solamente di una raccolta di denaro, ma che diventi anche un’occasione di preghiera comunitaria, un segno concreto di solidarietà e partecipazione di tutti i credenti ai bisogni materiali e spirituali delle popolazioni terremotate. Le offerte raccolte – anche dalle Diocesi che hanno già effettuato o calendarizzato la colletta in un’altra data – dovranno essere integralmente inviate a Caritas Italiana entro il 30 aprile 2023».

(Paolo Pagniello, Direttore Caritas Italiana)

Raccomandazioni della Caritas Italiana

(particolarmente importanti in questa emergenza

data la complessità del contesto socio-politico nei due Paesi e nell’area colpita in particolare, nonché il delicato equilibrio in cui operano le Chiese)

Non effettuare raccolte di beni materiali. Entrambe le Caritas nazionali hanno espressamente richiesto di non inviare beni dall’estero. Per le comunità italiane la forma di aiuto più opportuna resta la colletta in denaro.

Sostenere tramite Caritas Italiana gli interventi che si stanno attivando in loco nei due paesi.

Ogni eventuale richiesta da parte di realtà locali è importante sia segnalata e coordinata con Caritas Italiana, tenendo conto in ogni caso che al momento si raccomanda di non recarsi nei due Paesi.

Al momento non viene richiesto l’invio sul posto di personale espatriato dall’Europa in aggiunta a quello già concordato con le rispettive Caritas nazionali. Disponibilità in tal senso vanno gestite opportunamente illustrando le difficoltà e le esigenze reali.

Sostegno economico

Sin d’ora è possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza, utilizzando il conto corrente postale n. 347013, o donazione on line tramite il sito www.caritas.it o bonifico bancario specificando nella causale “Terremoto Turchia-Siria 2023” tramite:

Banca Popolare Etica, via Parigi 17, Roma

– Iban: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111

Banca Intesa Sanpaolo, Fil. Accentrata Ter S, Roma

– Iban: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474

Banco Posta, viale Europa 175, Roma

– Iban: IT91 P076 0103 2000 0000 0347 013

UniCredit, via Taranto 49, Roma

– Iban: IT 88 U 02008 05206 000011063119

Informazioni

Per qualsiasi ulteriore informazione, potete contattare Caritas Italiana:

E-mail: TerremotoTurchiaSiria@caritas.it

Telefono: +39 06 66177259 / 247 / 501 / 268

Sito di Caritas Italiana:

https://www.caritas.it/emergenza-terremoto-in-turchia-e-siria/