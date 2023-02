“Invisibili”, a Savona il docufilm sulle persone con reazioni avverse al vaccino anti-Covid

“Invisibili” è il docufilm che racconta le storie di persone che hanno subìto gravi effetti avversi in seguito alla vaccinazione anti-Covid e che attualmente vivono in una situazione di disabilità: verrà proiettato a Savona presso la sala della Chiesa Evangelica il 18 febbraio alle 15.

Alla proiezione seguirà un dibattito cui presenzieranno, tra gli altri, il dottor Alberto Donzelli (membro della Commissione medico-scientifica indipendente) e l'avvocato Paola Misurale (Avv. Civilista esperta in cause per risarcimento danno malasanità).

L'appuntamento è organizzato da diverse associazioni, tra cui il sindacato CUB ed il Comitato Pensiero Critico

L'ingresso sarà a offerta libera fino a esaurimento posti.