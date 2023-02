Direttori Asl liguri, Cgil e Fp: "No a reggenze, sì a relazioni sindacali condivise"

"Cgil e Funzione Pubblica della Liguria - si legge in una nota - ritengono che l'assegnazione della dirigenza di Asl 2 all'attuale direttore generale dottor Luca Filippo Maria Stucchi di Asl 1 debba essere superata in tempi brevissimi".

"Proprio ieri il Ministro alla Sanità dottor Orazio Schillaci in visita a Imperia ha fatto riferimento alla necessità di rendere appetibile il nostro servizio sanitario e come Cgil sosteniamo come le condizioni del personale e dei servizi delle due Asl necessitino la presenza di una dirigenza dedicata e non di accorpamenti".

"Nel corso dell’incontro di ieri è stato illustrato al Signor Ministro il percorso di privatizzazione dell'ospedale di Bordighera: Cgil e Fp chiedono alla Regione di aprire il percorso sindacale necessario per il passaggio del personale alla nuova organizzazione dell'ospedale Saint Charles", proseguono.

"Relazioni sindacali corrette, coperture del personale per l’intero comparto, anche nelle figure apicali, sono gli strumenti per sostenere un servizio sanitario efficace e di qualità come richiedono i cittadini della nostra Regione", conclude la nota.