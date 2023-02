Ospedale e Ppi Albenga, il sindaco Tomatis: "Il servizio d'emergenza deve essere funzionante h24"

Albenga deve avere un servizio di emergenza funzionante h 24. Questo il nostro obiettivo a tutela della salute di cittadini e visitatori dell’intero comprensorio".

Queste le parole del sindaco di Albenga Riccardo Tomatis sul Piano Socio Sanitario della Liguria, in corso di approvazione in Regione.

Continua il primo cittadino: “Il comitato spontaneo #senzaprontosoccorsosimuore, al quale aderiscono diverse realtà cittadine e associazioni (dai Fieui di Caruggi alla Croce Bianca, passando per l’ANPI e molte altre) e che vede rappresentate al suo interno sia la maggioranza consiliare, con Giorgio Cangiano, che la minoranza con Gerolamo Calleri, si sta battendo per questo. Ogni risultato che va in questa direzione rappresenta un passo e un tassello di quello che è un percorso che ci vedrà sempre in prima linea e aperti al dialogo”.

“Quando verrà presentato ufficialmente il Piano Socio Sanitario della Liguria ai distretti nella mia qualità di Presidente della conferenza dei sindaci ribadirò le esigenze del comprensorio, a cominciare da quella di avere un Ospedale funzionante, con tutti quei reparti indispensabili alle necessità dei cittadini e un reparto di emergenza aperto h.24” conclude Tomatis.