Albenga, il Pd risponde agli atacchi di Crosetto (Fdi): "Gli interessa solo fare sterili attacchi politici"

"Leggendo l’ultimo comunicato di Crosetto in cui attacca il PD ingauno, restiamo sempre più certi che la qualità dei nostri amministratori non è minimamente paragonabile a coloro che vengono dalle file di FdI".

Queste le parole dei dem di Albenga in tutta risposta alle critiche rivolte dal presidente della sezione di Fratelli d'Italia e delle Valli ingaune.

"Crosetto dimentica che è la sua destra che appoggia la maggioranza di Toti in regione da due mandati e che il suo partito, FdI, è partecipe della malagestione della sanità, la cui qualità è oramai crollata ed il risultato è sulla pelle di tutti i cittadini. Non si erga ora a paladino dell’ospedale di Albenga perché non ne ha titolo alcuno. Si rivolga piuttosto ai suoi alleati in regione per chiedere quello che i cittadini ingauni necessitano, ma questo certamente non lo farà" proseguono.

"Il PD ingauno appoggia l’amministrazione di Albenga che sta portando avanti nei modi corretti e istituzionali le giuste richieste del territorio relativamente all’ospedale di Albenga. Crosetto, a cui brucia ancora la dura sconfitta del candidato delle destre alla presidenza della provincia, fa fatica a capire che grazie alla scelta fatta progetti come l’allaccio di Vadino al depuratore ed il nuovo polo scolastico potranno realizzarsi con certezza e celerità, con grande giovamento di tutta la cittadinanza ingauna. Ma evidentemente a Crosetto non interessa il bene dei cittadini di Albenga, interessa solo fare sterili attacchi politici pensando di prendere un briciolo di popolarità nella nostra città" concludono i dem di Albenga.