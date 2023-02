Camion perde carico in autostrada, chiuso il bivio tra A10 e A7

Autostrada chiusa da questa mattina in A10 all'altezza dell'allacciamento con la A7 Serravalle Genova provenendo da Ventimiglia a causa della perdita di carico di un camion che trasportava bottiglie di vetro.



L'uscita e l'entrata consigliate sono il casello di Genova Ovest. Al momento si registra un chilometro di coda nel tratto tra A10 e A7 Genova Aeroporto-Serravalle Genova in direzione Genova.



Due chilometri di coda anche all'allacciamento tra A26 e A10 Genova Savona in direzione Voltri.