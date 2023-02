Incendio alla Verallia di Dego, l'azienda: "Nessun danno a persone e strutture del magazzino, produzione mai interrotta"

Questa notte, presso lo stabilimento Verallia, si è registrato un incendio all’interno di un magazzino adibito allo stoccaggio di prodotto finito.

“Non si registrano danni a persone e alle strutture del magazzino e la produzione non si è mai interrotta”, fa sapere Gianni Bormida, Direttore di stabilimento, prontamente giunto sul posto per coordinare le attività. "L'evento ha riguardato solamente una parte marginale del prodotto stoccato. Lunedì attiveremo le indagini per comprendere le cause che hanno originato l’incendio”.