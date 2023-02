Sassello porge l'ultimo commosso saluto a Stefano Macciò, il capofficina Tpl Linea che ha perso la vita sul posto di lavoro

Si sono stretti, commossi, in tanti, parenti, amici, ex colleghi, conoscenti, per porgergli l'ultimo saluto nella sua Sassello.

Questo pomeriggio la chiesa di Santa Maria Maddalena a Sassello era gremita per salutare Stefano Macciò, capofficina di Tpl Linea, deceduto sul posto di lavoro mercoledì scorso all'interno del deposito di via Valletta San Cristoforo a Savona. L'uomo, 55 anni, quella sera aveva recuperato un autobus non funzionante con il carroattrezzi e all'arrivo in sede durante le operazioni di sgancio del mezzo è rimasto schiacciato tra i due perdendo tragicamente la vita.

Immediatamente erano giunti sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Savona e i Vigili del fuoco della centrale savonese, oltre agli agenti della Polstrada e all’automedica del 118. Nonostante i soccorsi, per Macciò, purtroppo, non c’era stato nulla da fare.

Dal 1996 lavorava nell'azienda di trasporto pubblico locale ed era particolarmente conosciuto nel sassellese perché milite della Croce Rossa locale.

Tanti i colleghi presenti e i vertici dell'azienda con la presidente Simona Sacone oltre ai sindaci di Sassello, Stella e Savona Daniele Buschiazzo, Andrea Castellini e Marco Russo.