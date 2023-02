AlbengAteatro 2023, in scena all’Ambra “La ciliegina sulla torta” diretto da Diego Ruiz

“Ogni volta che si apre il sipario davanti al pubblico del nostro teatro cittadino è per me il rinnovarsi di un’emozione che mi accompagna da sempre. La ciliegina sulla torta, quarto appuntamento di AlbengAteatro2023, vede sul palco quattro attori di una bravura straordinaria di cui ho grande stima, sia professionale che umana, artisti che sono sempre stati vicini al Teatro Ambra”. Così Mario Mesiano, attore e direttore del Teatro Ambra di Albenga nel presentare lo spettacolo teatrale “La ciliegina sulla torta”, che andrà in scena domenica 12 febbraio alle 18. Sul palco ingauno per il quarto appuntamento di AlbengAteatro 2023 Debora Caprioglio, Edy Angelillo, Blas Roca Rey e Adelmo Fabo

“La commedia, scritta e diretta dall’amico Diego Ruiz, è una garanzia in tutti i sensi e, se aggiungiamo lo spessore artistico degli interpreti, un sicuro successo. Confido vivamente nel fatto che tutti i miei concittadini, e non, così come l'amministrazione comunale, continuino a starci vicini come hanno dimostrato fino ad oggi, senza mai dimenticare quanto il teatro sia un bene di assoluto valore per la città”, conclude Mesiano.

Lo spettacolo è parte della rassegna AlbengAteatro, organizzata dalla Teatro Ingaunia, diretta da Mario Mesiano, con il contributo del Comune di Albenga, Assessorato alla Cultura.

“Domenica ci sarà un altro appuntamento da non perdere al Teatro Ambra di Albenga - dichiara il Sindaco Riccardo Tomatis -. La ciliegina sulla torta è una commedia divertente e allegra, ma in grado di far riflettere il pubblico con dinamiche che soltanto il teatro è capace di realizzare. L’Ambra ad Albenga è dove si vivono i principali momenti di cultura, ma anche luogo di incontro e aggregazione della comunità. Come amministrazione ci siamo impegnati ed abbiamo investito nell’Ambra e nella realizzazione della sua stagione teatrale perché crediamo sia nel direttore artistico Mario Mesiano che nel teatro stesso. Questi momenti per la città di Albenga sono irrinunciabili” conclude Tomatis.

Ci sono giorni speciali nella vita di ogni ragazzo che rimarranno per sempre scolpiti nella memoria: il primo bacio, la prima volta, la prima serata folle con gli amici, il primo goal, la prima volta al volante della macchina di papà. Poi ci sono degli eventi particolari della vita di un giovane, ugualmente importanti, a cui non si può proprio legare un bel ricordo: non stiamo parlando dell’esame di maturità, né della prima delusione d’amore e nemmeno di quella volta in cui lei, la più bella di tutte, ha detto di no. C’è un particolare giorno, una specifica esperienza che è legata quasi sempre a una figuraccia di dimensioni apocalittiche e che tutti riconoscono come l’inizio della fine: la presentazione della fidanzata ai propri genitori.

La ciliegina sulla torta è una commedia divertente, uno spettacolo allegro ma non spensierato, perché i protagonisti saranno sempre sull’orlo di una crisi di nervi e lo spettatore riderà e rifletterà sugli innumerevoli imprevisti e le sorprese che la vita può tenere in serbo per ognuno di noi.