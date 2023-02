"Palchi tra i banchi", ritorna a Pietra la stagione teatrale dedicata agli alunni delle scuole

Giovedì 9 febbraio, ha preso il via, al Teatro comunale “Guido Moretti”, con lo spettacolo “Il Mago di Oz”, la rassegna teatrale “Palchi tra i banchi”, promossa e sostenuta dal Comune di Pietra Ligure in collaborazione con ISO Theatre e l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure e rivolta agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie. Cinque “matinée”, un giovedì al mese, da febbraio a giugno, per un viaggio attraverso le fiabe della tradizione e un “cartellone” pensato per affascinare e interessare le nuove generazioni.

Dopo “Il Mago di Oz”, andato in scena giovedì 9 febbraio u.s., la programmazione della Compagnia “Teatro dell’Erba Matta”, proseguirà, sempre in orario scolastico, giovedì 16 marzo con “Raperonzola”, giovedì 27 aprile con “Il gatto dagli stivali”, giovedì 18 maggio con “I musicanti di Brema”, per finire giovedì 1 giugno con “I tre porcellini”, dando spazio alla fantasia, al divertimento e al fascino delle tradizioni popolari, attraverso un modello di allegria e aggregazione, vissuto con i tempi e i modi dello spettacolo dal vivo.

“Dopo lo stop imposto dal covid, ritorna al Moretti l’iniziativa “Palchi tra i banchi”, fortemente voluta dalla nostra amministrazione, per offrire ai bambini l’esperienza affascinate ed educativa del teatro, vissuta nel luogo stesso in cui essa si crea, prende forma e vive – commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi, l’Assessore alla cultura Daniele Rembado e il Consigliere Delegato alla pubblica istruzione Paola Carrara – Siamo convinti che lo spettacolo dal vivo sia una grande occasione di crescita per tutti e in modo particolare per le giovani generazioni e siamo contenti di poter tornare ad offrire questa opportunità di apprendimento, socializzazione e aggregazione attraverso la magia che solo il teatro sa creare– continuano – Ringraziamo l’Istituto Comprensivo di Pietra Ligure e la sua dirigente scolastica dott.ssa Giuseppina Manno per aver immediatamente condiviso e sostenuto questo progetto e ISO Theatre per il grande impegno profuso nella sua realizzazione e gestione “ concludono il Sindaco, l’Assessore e il Consigliere delegato.