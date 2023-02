San Valentino a Savona, via a diverse iniziative per la città: spazio alle vetrine a tema

Savona si prepara a festeggiare San Valentino con un programma artistico e culturale che inizia già dal weekend.

"Saranno giornate ricche di iniziative culturali e romantiche, giornate in cui si respirera' un po' di Amore anche nell'aria e l'occasione per scoprire lati nascosti o inesplorati della città ma, soprattutto, tante vetrine a tema ove trovare il regalo giusto per un momento speciale " sottolinea Ascom Confcommercio Savona, promotrice di questa iniziativa #loveinthecity.

L'invito a visitare le vetrine, nasce proprio dal fatto che le stesse partecipano ad un contest di San Valentino che vivrà il suo momento da protagonista il 15 febbraio con la consegna di premi alle attività partecipanti.

Un'occasione in più, tra le altre, per venire in città e vivere Savona con le sue innumerevoli proposte di shopping e occasioni di svago. Savona è #loveinthecity" concludono da Ascom.