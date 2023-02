Giornata mondiale del malato, Toti e Gratarola: "Vicini a chi vive un momento delicato"

Si celebra oggi, sabato 11 febbraio, la 31esima Giornata Mondiale del Malato, ricorrenza istituita il 13 maggio 1992 da Papa Giovanni Paolo II.

Nelle Asl e negli ospedali della Liguria sono previste iniziative per sottolineare la vicinanza a quanti si trovano ad affrontare un momento difficile e particolare della propria vita.

"Nella giornata del malato – affermano il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola – il nostro pensiero è rivolto a chi si trova in ospedale o a casa per motivi di salute, ai loro familiari e cari che condividono le sofferenze, oltre che ai professionisti del sistema sanitario, medici, infermieri e operatori che sono impegnati costantemente in prima linea per garantire risposte sempre più tempestive ed efficaci”.