Autostrade, sette chilometri di coda per i cantieri in A10, ma dovrebbe essere l'ultimo weekend di disagi

Puntuali come un appuntamento fisso della domenica pomeriggio tornano le code in autostrada. In questo momento sono sette i chilometri sulla A10 sulla tratta Genova-Savona tra Varazze e l'allacciamento con la A26 Genova-Gravellona Toce in direzione Genova.



Il cosiddetto 'imbuto' di Arenzano causato dallo scambio di carreggiata sta provocando disagi agli automobilisti, ma Aspi ha annunciato lo stop ai lavori a partire dalla prossima settimana.



Code di due chilometri anche in A12 Genova-Sestri Levante nel tratto tra Chiavari e Rapallo in direzione Genova. Un chilometro di coda in A7 tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone in direzione Milano. In A7, tra Busalla e Ronco Scrivia in direzione Milano è interdetto il transito ai mezzi con peso superiore alle 26 tonnellate.