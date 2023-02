Cengio, camion trancia un cavo all'altezza del passaggio a livello: traffico ferroviario sospeso

AGGIORNAMENTO ORE 20.45: linea ferroviaria ancora bloccata, proseguono le operazioni di ripristino da parte dei tecnici di RFI

---

Traffico ferroviario, ma non solo, in tilt questo pomeriggio in Val Bormida.

All'altezza del passaggio a livello di Cengio, infatti, un camion durante il suo passaggio ha tranciato un cavo elettrificato.

Inevitabili i disagi in seguito all'impatto, con l'intervento di vigili del fuoco e del personale di RFI per il ripristino della situazione.