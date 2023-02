Esplosione da alcuni cavi elettrici, apprensione a Finalborgo e alcune abitazioni senza corrente (VIDEO)

Un bagliore e delle scintille, il forte botto e quindi le fiamme accompagnate fumo.

Questa la scena ripetutasi in rapida sequenza diverse volte intorno alle 18.45 all'angolo tra via Celesia (la traversa che da via Brunenghi a Finalborgo porta verso il parcheggio dello stadio "Felice Borel") e via Filelfo, dove un problema ad alcuni cavi della rete elettrica posti sulla facciata sul retro della chiesa dei padri scolopi ha scatenato un incendio.

Diverse e continuative sono stati i forti scoppi percepiti nel tranquillo quartiere finalese, le quali hanno però creato apprensione nei residenti della zona e anche per alcune leve del Finale calcio che stavano allenandosi nel vicino terreno da gioco e che per alcuni attimi hanno sospeso le rispettive sedute.

Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo e messo in sicurezza il contatore. Alcune abitazioni sono però rimaste senza corrente elettrica.