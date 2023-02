Finale, donna investita da un'auto in via Saccone a Marina: ricoverata in codice giallo

Investimento pedonale nella mattinata, intorno alle 10, nel centro di Finalmarina in via Saccone dove una donna è stata travolta da un'automobile di passaggio non molto lontana dall'ingresso nella via (a senso unico da monte a mare).

Dalle prime ricostruzioni pare che il mezzo dopo l'impatto abbia proseguito nella sua marcia senza prestare il dovuto soccorso. Ad allertare i soccorritori sembra siano quindi stati alcuni passanti che hanno assistito alla scena.

Sul posto sono giunti i militi dell'emergenza sanitaria della Croce Bianca finalese che hanno trasportato la donna in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure con alcuni traumi.