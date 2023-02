Lutto ad Andora: si è spenta Nuccia Barusso, storica bidella alla scuola elementare

L’assessore comunale Maria Teresa Nasi, per trent'anni dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Andora-Laigueglia, la ricorda così sui social: " Ricordo con commozione Nuccia Barusso, preziosa figura di riferimento della Scuola Elementare di Andora Via Cavour che, per tanti anni, aveva accolto con affetto, simpatia e, sempre con un sorriso, gli alunni e gli insegnanti.