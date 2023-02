Spotorno, gazebo prende fuoco nel giardino di una casa: vigili del fuoco mobilitati

Intervento dei vigili del fuoco a Spotorno. L'allarme è stato lanciato questa mattina attorno alle ore 6.30 e la macchina del pronto intervento si è subito attivata.

Secondo quanto riferito la tettoia di un gazebo, situato nel giardino di una villa, ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento. La fiamme avrebbero interessato anche parte della vegetazione circostante.

Il pronto intervento dei pompieri ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. Il rogo è divampato in località Chiariventi.