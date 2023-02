Turismo, “Liguria Wow” protagonista alla Borsa Internazionale del Turismo

Questa mattina il presidente della Regione Giovanni Toti, il vice presidente e assessore al marketing territoriale Alessandro Piana e l’assessore al Turismo Augusto Sartori hanno visitato lo stand dell’Agenzia regionale di promozione turistica ‘InLiguria’ alla Bit 2023, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, la tre giorni dedicata al mondo travel in corso fino al 14 febbraio all’AllianzMiCo di Milano. Quest’anno Regione Liguria e ‘InLiguria’ partecipano alla Bit, uno degli appuntamenti più attesi del settore a livello italiano ed internazionale, con uno stand di oltre 300 metri quadrati allestito con nuovo concept arioso e creativo, in linea con i desideri emersi tra cittadini, turisti ma anche lavoratori da remoto dopo la pandemia: stare all’aria aperta, godersi panorami unici, lavorare vista mare o montagna. Tante le iniziative organizzate dai 24 operatori turistici liguri “in trasferta” alla Bit e ospitate dallo stand: show cooking e show drinking, distribuzione di focaccia e altre specialità del territorio, il tutto per far conoscere la Liguria agli operatori del settore nazionali ed internazionali che stanno prendendo parte alla kermesse milanese. Obiettivo, valorizzare le imprese e gli addetti ai lavori liguri, oltre a diffondere le campagne promozionali di Regione Liguria, a cominciare da “Liguria Wow”, il nuovo brand identitario della promozione turistica ligure.

Rispetto al 2021, i dati del 2022 relativi al turismo in Liguria risultano molto positivi. I turisti (italiani e stranieri) sono passati in termini di arrivi da 3,5 milioni nel 2021 a 4,9 milioni nel 2022 (+1,4 milioni di turisti, pari ad un +40,5%) e in termini di presenze da 11,8 milioni nel 2021 a 15,5 milioni nel 2022 con un aumento di oltre 3,7 milioni (+31%).

«Il settore in Liguria nel 2022 ha fatto registrare numeri mai ottenuti prima, con più di 15 milioni di presenze: numeri che indicano come il turismo sia una risorsa fondamentale per la nostra economia – commenta il presidente della Regione Giovanni Toti –. L’obiettivo è confermare e migliorare ulteriormente questo risultato: alla Bit, una delle maggiori vetrine a livello nazionale e internazionale per il turismo, portiamo i nostri punti di forza, un territorio unico capace di offrire il meglio come meta di vacanza 365 giorni all'anno, la meraviglia dei nostri borghi, il patrimonio agroalimentare, il mare con il suo numero record di Bandiere Blu, un calendario ricco di occasioni: è la “Liguria Wow” in cui crediamo. Questi risultati – continua il presidente – sono anche il frutto delle campagne di promozione del territorio portate avanti in questi anni e che proseguono anche nel 2023, come dimostra il nuovo spot presentato in anteprima al Festival di Sanremo che si è appena concluso”.

Cultura, arte, territorio, mare, ma anche eccellenze enogastronomiche e la promozione del turismo esperienziale sono elementi fondamentali per la Liguria. “La ricchezza del nostro territorio è uno degli asset su cui stiamo lavorando di più, anche con Agenzia In Liguria – dichiara Alessandro Piana, vice presidente di Regione Liguria e assessore con delega al Marketing territoriale -. Puntiamo a valorizzare un patrimonio davvero unico, in cui la viticoltura eroica diventa una bandiera al pari dei nostri prodotti Dop e Igp, come l’olio extravergine e il pesto che restano a livello mondiale i nostri ‘food ambassador’. I numeri ci stanno dando ragione, anche perché è ormai confermato che il turista vuole sempre di più godere di esperienze uniche. Voglio anche sottolineare – conclude Piana - l’importanza di un rapporto diretto e costante con le imprese del settore: se alla Bit abbiamo 24 aziende di tutta la Regione è perché siamo riusciti a fare squadra con le imprese. E questo è un valore aggiunto importante”.

Per quanto riguarda gli stranieri, in particolare, sono tornati in massa gli americani (circa +300% arrivi e presenze); sono cresciuti gli svizzeri (+30% circa sia arrivi sia presenze); i tedeschi (+38% sia arrivi sia presenze); i francesi, con una crescita di oltre il 60% sia per gli arrivi e quasi il 70% per le presenze; oltre agli austriaci, belgi, e ai turisti dai Paesi Bassi.

"Nell'ultimo anno il numero di turisti stranieri è aumentato fino a 2,1 milioni – aggiunge l’assessore al Turismo Augusto Sartori - con una crescita dell'80% di arrivi e oltre il 73% di presenze rispetto al 2021, superando anche il dato eccezionale del 2019. Numeri importanti, perché in tanti restano colpiti dal nostro splendido mare e dalle nostre meravigliose spiagge, anche da tutte le eccellenze che la nostra regione è in grado di offrire ai suoi ospiti – dice l’assessore - In questi giorni, in eventi come il B2B a Vienna e alla Bit di Milano, abbiamo promosso al meglio la Liguria, anche allo scopo di incentivare la destagionalizzazione del turismo. Abbiamo il mare, le montagne e tante località dove potersi rilassare o immergersi nella cultura, praticare sport, gustare ottimi cibi e vini prelibati, e li abbiamo dodici mesi su dodici. Concluso il Festival di Sanremo con la cartolina della Liguria che è entrata nelle case dei telespettatori, il 2023 sarà caratterizzato da una maggior promozione sui mercati internazionali partendo sia da quelli che ci hanno premiato nell’anno appena trascorso come Svizzera, Francia, Germania, Austria e Benelux sia dai mercati da consolidare e recuperare come la Scandinavia e il Nord America. Per queste destinazioni utilizzeremo al meglio le tappe di Ocean Race negli USA e in Danimarca, uno degli eventi sportivi internazionali più importanti del 2023 e che si concluderà nel nuovo quartiere fieristico di Genova. Dopo il Salone Nautico che chiude storicamente l'estate in Liguria supporteremo gli eventi autunnali legati soprattutto ad un turismo culturale. L'anno terminerà con le tante iniziative legate al Natale e al Capodanno che coinvolgeranno tutta la regione".

Il direttore generale di Agenzia in Liguria, Matteo Garnero, ricorda l’importanza del “ruolo dell’agenzia come DMO (Destination management organization) a sostegno della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici del territorio. Per questo abbiamo iniziato il 2023 partecipando da protagonisti al Travel Congress di Utrecht, nei Paesi Bassi, all’evento B2B di Vienna in Austria e al Fruit Logistica di Berlino. Con la Bit mettiamo un nuovo fondamentale tassello alla campagna d promozione che punta a consolidare i numeri che raccontano il successo del made in Liguria”.