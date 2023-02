Albenga, “Buon compleanno Faber”: fervono i preparativi per la “cantata” del 18 febbraio

Sarà il primo evento del 2023, anzi il primo evento in assoluto ad Albenga in piazza Fabrizio De André, dopo l'inaugurazione avvenuta a ottobre dello scorso anno. E di chi, se non dei Fieui di caruggi, poteva essere l'idea? “Abbiamo pensato che il compleanno di Faber, che cade il 18 febbraio, meritasse un festeggiamento particolare nella “sua” piazza, proprio davanti al mare, che il nostro Comune gli ha dedicato. E cosa di più bello, per fargli festa, che una bella cantata tra amici in compagnia?”.

L'appuntamento è fissato per sabato 18 febbraio alle 10,45, ovviamente ad Albenga in Piazza De André, sul lungomare. Non sarà uno spettacolo, nel senso tradizionale del termine, ma molto sarà lasciato all'improvvisazione. La partecipazione è libera.

Guidati dagli artisti e dai musicisti presenti, tutti potranno cantare in coro le più belle e note canzoni di Fabrizio De André. Al termine brindisi di buon compleanno offerto dai Viticoltori Ingauni.

Sono molti gli artisti che hanno già dato la loro adesione e altri si uniranno sicuramente. Ecco un elenco, ancora forzatamente parziale: Davide Geddo, Roberta Monterosso, Carlo Denei, Gigi Flamia, Cesare Arena, Luciano Pollero, Enrico Lisei, Stefano Ancona, Giampaolo Cenisio (Vico), Mario Rossello, Carmine Pollio, Simone Matera, Quelli del mercoledì di Silvana Ansaldo, Giorgia Colombo (Joyel) e Lorenzo Ravera della scuola ParoleSuoni, Simone Borasi, Pippo La Torre, Guido e Gil del ClanDestino, Paola Moreno & friends, gli allievi di Vox Art.