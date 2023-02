Carcare, continuano gli appuntamenti con l’arte: il 18 febbraio inaugura “10 anni di Dimoon”, mostra di fumetti e illustrazioni

Proseguono gli appuntamenti con l’arte a Carcare: sabato 18 febbraio alle ore 15.30 presso la Biblioteca Civica Centro Studi A.G. Barrili si terrà l’inaugurazione della mostra “10 anni di Dimoon”, esposizione di fumetti ed illustrazioni a cura di Rossana Berretta e Alessandro Sidoti.

“Abbiamo pensato di aprire le porte di Villa Maura anche al modo del fumetto, forma d’arte sempre più apprezzata non solo dai più giovani”, commenta l’assessore alla Cultura del Comune di Carcare Giorgia Ugdonne .“Rossana e Alessandro lavorano da anni in questo settore e con straordinari risultati ad alti livelli, pertanto li ringrazio di cuore per avere accettato di arricchire il nostro programma di mostre con la loro indubbia professionalità. Un’occasione da non perdere per vedere da vicino come nasce un fumetto, dalla storia alle illustrazioni”.

Spiega Rossana Berretta: “La Dimoon, da anni attiva nel panorama fumettistico delle autoproduzioni, presenta per il suo decimo anniversario, una raccolta di disegni, illustrazioni, tavole, copertine e personaggi delle sue molte saghe dal fantasy alla fantascienza classica, passando per i miti norreni ed il Giappone antico. Universi interi raccontati per immagini, colori e sentimenti tradotti in storie bidimensionali”.

All’inaugurazione saranno presenti gli autori, Alessandro Sidoti e Rossana Berretta, che risponderanno a domande e curiosità sulla nascita delle loro opere a fumetti, libri e storie.

La mostra sarà visitabile fino al 27 febbraio negli orari di apertura della Biblioteca.