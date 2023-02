Quasi 800 partecipanti e oltre 53km di percorsi, il Val Maremola Trail fa registrare un grande successo

"Quasi 800 atleti, una splendida giornata di sole, una Pietra Ligure gremita, sei amministrazioni coinvolte, tre impegnative gare competitive sulle distanze di 53 km dell'ultra trail (bella novità di quest’anno), 32 km della classica e 14 km della try trail (più una camminata a passo libero), quasi 900 metri di dislivello dal mare al colle del Melogno, panorami mozzafiato e passaggi emozionanti, squadre trail al gran completo da ogni luogo del nord Italia e numerosi campioni nazionali ed internazionali per una magnifica giornata di sport!".

Non nascondono la propria soddisfazione nel tracciare un bilancio del Val Maremola Trail tenutosi nella giornata di ieri, domenica 12 febbraio, il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo e sport Daniele Rembado.

"Un grande successo per questa manifestazione giunta alla sua undicesima edizione che ha premiato la collaborazione, la sinergia e l'impegno di tutto il nostro territorio. Il Val Maremola Trail si configura come un grande happening sportivo e, risvolto non da poco, importante opportunità per destagionalizzare i flussi turistici" aggiungono.

"Con questo appuntamento, considerato tra i più belli della nostra regione e amato da atleti di livello che lo scelgono come apertura della stagione agonistica, continua l’investimento della nostra Amministrazione nel segmento outdoor, in un’ottica di una vera e duratura promozione territoriale comprensoriale e di consolidamento della destinazione turistica, corroborando sempre più l’inclinazione sportiva di Pietra Ligure" proseguono il sindaco e il suo vice.

"Grazie all'ASD Valmaremola e al suo presidente Paolo Manca per questa fantastica due giorni di sport, ai Sindaci e alle amministrazioni comunali di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice, Tovo San Giacomo e Magliolo, alle decine e decine di volontari che hanno assicurato la vigilanza sui percorsi, alle Polizie Locali dei Comuni coinvolti, a Pietra Soccorso e alle altre Pubbliche Assistenze presenti, all'alberghiero 'Migliorini' di Finale Ligure che ha cucinato il pranzo, a J.Nice DJ per la musica, a Nanni Taggiasco per il service, a Mino Amandola per i live e ad Amedeo Salvarani per le riprese con il drone, all’Asd 'Il corpo' per la bella camminata a passo libero e, ovviamente, a tutti gli atleti che hanno corso sui nostri sentieri. E grazie, in ultimo ma certamente non per ultimo, agli organizzatori per aver voluto perseguire anche una finalità solidale, con l’adesione al circuito 'I run for find the cure', che ha connotato l’intera manifestazione e nella quale, come amministrazione, ci riconosciamo e condividiamo pienamente. Arrivederci al 2024 con tante novità" concludono De Vincenzi e Rembado.